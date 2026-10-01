BN'er benaderde Roxeanne Hazes voor partnerruil

Roxeanne Hazes heeft ooit een bericht van een bekende Nederlander gekregen met daarin de vraag of ze ervoor openstond om van partner te ruilen. Die ontboezeming doet de zangeres in een nieuwe aflevering van de podcast ADHAZES, die ze met haar broer André maakt.

"Ik ben ooit benaderd door een andere BN'er om met zijn partner te swingen. Dus echt om van partner te ruilen", zegt Roxeanne als haar wordt gevraagd naar het vreemdste bericht dat ze ooit van een BN'er heeft gekregen. De zangeres noemt geen naam, maar benadrukt snel dat ze daar niet op is ingegaan. "Toch schrik je er wel van, kan ik je vertellen, als je zoiets te horen krijgt."

André vertelt vervolgens dat hij direct nadat bekend werd dat zijn relatie met ex Monique Westenberg was gestrand, werd benaderd door een BN'er. De gezinnen van André en Roxeanne waren toen samen op vakantie in Amerika. "Monique en ik waren al een tijd uit elkaar maar in Amerika gingen we het kleine Dré vertellen en ook aan de wereld bekendmaken dat we uit elkaar waren. Het moment dat het in het nieuws was... een uur later ontving ik een bericht van een vrouwelijke BN'er of ik met haar wilde afspreken. Het was echt gênant zo snel", aldus de zanger.

Roxeanne zegt dat ze de bewuste vrouw "nota bene best wel hoog had zitten". "Dan ben je echt lijp hoor", reageert ze. André heeft het bericht niet beantwoord. "Kijk, was het vier maanden later, dan was het een ander verhaal", zegt hij. "Maar dit vond ik zelfs te snel. Dit vond ik zo niet chic; dat wil ik niet eens in mijn leven hebben."