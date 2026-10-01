BEIJING (ANP) - Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van de China Open uitgeschakeld. De 30-jarige tennisser verloor in Beijing in drie sets van de Rus Andrej Roeblev: 4-6 7-5 6-7 (6). Roeblev treft nu zijn landgenoot Roman Safiullin.

Griekspoor, de huidige nummer 55 van de wereldranglijst, werd direct in de eerste set gebroken. Roeblev (de nummer 24 van de wereld) wist zijn eigen opslagbeurten wel te winnen en pakte de set met 6-4. Griekspoor had in de tweede set aan een break in de twaalfde game genoeg om de stand gelijk te trekken. In de derde set was er geen break en moest een tiebreak de beslissing brengen. Roeblev won die met 8-6.

Griekspoor heeft nog geen succes gekend deze weken in China. Hij verloor vorige week ook al in de eerste ronde op het toernooi van Chengdu.