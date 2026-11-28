Meerdere bekende Nederlanders hebben zaterdag genoten van het natuurijs. Onder anderen influencer Enzo Knol, presentatrice Evelien de Bruijn en oud-schaatsers Erben Wennemars en Mark Tuitert hebben hun ijspret op sociale media gedeeld. "Wat een droom om wakker te worden en te schaatsen op natuurijs", schrijft Knol bij een serie video's en foto's van zijn gezin.

Wennemars toont zijn schaatskunsten samen met zijn zoons Joep en Niels. Ook Tuitert deelt een video waarin hij over het ijs glijdt en een foto van een shot Jägermeister.

De Bruijn was er in Utrecht vroeg bij. "Geschaatst! Molenpolder tijdens zonsopgang", schrijft ze bij een foto van de zonsopkomst. "Soms een beetje spannend, meestal heel ontspannen, met de leukste mensen die elkaar allemaal toelachen. Omdat 'wij' Nederland op z'n mooist zagen."

Vanaf zondag stijgt de temperatuur, waardoor het ijs weer dooit. Volgens Weeronline ligt de maximumtemperatuur volgende week tussen de 6 en 9 graden.