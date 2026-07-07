BNNVARA kondigt nieuwe dramaserie Gaslight aan

Ko Zandvliet en Raquel Hanekroot spelen de hoofdrollen in de nieuwe dramaserie Gaslight van BNNVARA. Gaslight gaat over een intense liefdesrelatie tussen een jonge studente en een iets oudere jongen. Andere rollen zijn voor onder anderen Rifka Lodeizen, Rosa Kreulen, Hana Hussein en Rami Kooti Arab.

In de serie komt het psychologische fenomeen gaslighting aan bod. Hierbij gaat iemand door emotionele manipulatie steeds meer aan zijn of haar eigen werkelijkheid twijfelen.

De opnames van de nieuwe serie starten deze zomer, meldt de omroep. De achtdelige serie is naar verwachting in het voorjaar van 2027 te zien op NPO Start. Gaslight wordt geregisseerd door Shamira Raphaëla, bekend van de serie Sihame en de documentaire Shabu, en is een coproductie van BNNVARA en Topkapi Film.