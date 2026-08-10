BNR Nieuwsradio ziet bereik en marktaandeel groeien

BNR Nieuwsradio heeft in de eerste helft van 2026 naar eigen zeggen de sterkste groei doorgemaakt van alle landelijke radiozenders. Het aantal Nederlanders dat naar BNR luisterde, steeg met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt volgens de zender uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Het marktaandeel van BNR nam toe van 0,8 naar 1,0 procent. De grootste groei was te zien tijdens de ochtendspits, tussen 07.00 en 09.00 uur. Het bereik lag daar 19 procent hoger dan een jaar eerder.

"Steeds meer mensen weten BNR te vinden. Vooral tijdens de ochtendspits en onder zakelijke beslissers zien we die groei terug", zegt commercieel directeur Mildred Hutten van FD Mediagroep. Volgens haar laat de stijging zien dat er behoefte is aan journalistiek "die niet alleen vertelt wat er gebeurt, maar ook waarom".