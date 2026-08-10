Spider-Man: Brand New Day heeft nu al de hoogste bioscoopopbrengst voor een Hollywoodfilm ooit in India. Na twee weekenden staat de teller in India volgens Sony al op 52,8 miljoen dollar. Daarmee stoot de film met Tom Holland in de hoofdrol Avatar: The Way of Water van de troon.

De film vestigde in het eerste weekend al het record voor het succesvolste openingsweekend voor een niet-Indiase film in de Indiase bioscoopgeschiedenis. Alleen al op de openingsdonderdag trok de film bijna 1 miljoen bioscoopbezoekers naar de zalen. Daarvoor stond Avengers: Endgame op de eerste plek. "De reacties op Spider-Man: Brand New Day zijn werkelijk fenomenaal en laten zien hoe populair grootschalige internationale films op het witte doek nog altijd zijn", verklaarde de baas van India's grootste bioscoopketen na het eerste weekend.

Volgens vakblad Variety is de film zowel populair in de grote metropolen als in kleinere steden. De originele Engelstalige versie behaalde de grootste bioscoopopbrengst, maar ook de Hindi-nagesynchroniseerde versie was goed voor een groot aandeel in de opbrengsten. De zalen behaalden bij deze versie een buitengewone bezettingsgraad van 95 procent bij zo'n 7000 voorstellingen, wat de populariteit in de regio's aantoont.

Wereldwijd blijft de film ook records breken. Vrijdag werd al duidelijk dat de film in de VS binnen zeven dagen de grens van 500 miljoen dollar passeerde. Dat gebeurde niet eerder in zo'n korte tijd. Ook in de Nederlandse bioscopen trekt Spider-Man: Brand New Day volle zalen.