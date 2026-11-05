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BNT waarschuwt voor nepwebsites met songfestivaltickets

05 nov , 18:08Entertainment
anp051126165 1
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De Bulgaarse omroep BNT heeft gewaarschuwd voor nepwebsites waar zogenaamd tickets voor het Eurovisie Songfestival worden verkocht. In een bericht benadrukt BNT dat de ticketverkoop voor het evenement pas in januari begint.
De omroep dringt er bij fans op aan om niet in te gaan op misleidende berichten of aanbiedingen en verwijst naar de officiële kanalen van de omroep en de website van het Eurovisie Songfestival. Ook wordt aangeraden geen tickets te kopen via onofficiële platforms.
Het Eurovisie Songfestival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het evenement.
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