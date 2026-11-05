Het Utrechtse museum Catharijneconvent heeft een erfenis gekregen van 1 miljoen euro. Het geld is nagelaten door Joris Engelbrecht en Jan Terlingen. Ze waren tientallen jaren nauw bij het museum betrokken. Engelbrecht en Terlingen maakten maquettes van Utrechtse kerken, waaronder de Dom. Zeventien van deze kerkreconstructies schonk het paar aan het Catharijneconvent.

Museumdirecteur Josien Paulides is blij met de nalatenschap: "De maquettes laten zien hoeveel kennis, vakmanschap en liefde zij hadden voor de geschiedenis van kerkgebouwen. Dat Joris en Jan het museum nu ook in hun nalatenschap hebben opgenomen, raakt ons diep. We zijn ze heel dankbaar voor dit vertrouwen. Met deze nalatenschap kunnen we blijven doen waar Joris en Jan zoveel om gaven: religieus erfgoed behouden, onderzoeken en met een breed publiek delen."

Terlingen overleed in 2021, zijn levenspartner Engelbrecht dit jaar. De erfenis is de grootste schenking die het Utrechtse museum ooit heeft gekregen.