Bob Dylan over ouder worden: geeft gevoel van vrijheid

Voor Bob Dylan brengt ouder worden een gevoel van vrijheid met zich mee. "Het beste aan 80 zijn is dat je de klokken overleeft die je achterna hebben gezeten", vertelt de 85-jarige artiest in een interview met The New York Times.

"Het is vrijheid van die leugen dat ooit iets onder controle was. Je loopt niet meer achter de parade aan. Je bent een oude koning uit een verdwenen land. Je bent moeilijker te programmeren", aldus de zanger.

Ook noemt Bob Dylan nadelen aan het ouder worden. "Het oude vuur in je hart zegt je nog steeds dit en dat te doen, maar je lichaam zegt dat we het al gedaan hebben", zegt de zanger. "Als je jong bent denk je dat de tijd vooruit beweegt. Op je 80e weet je dat dat niet zo is, de tijd staat stil. Wij zijn degenen die bewegen."