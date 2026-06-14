Willem-Alexander en Naruhito kijken samen WK-wedstrijd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken zondag in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako de WK-wedstrijd Nederland - Japan. Dat deelt het Koninklijk Huis op sociale media.

Op de beelden dragen Willem-Alexander en Máxima een oranje sjaal, terwijl Naruhito en Masako een sjaal in de kleuren van het Japanse elftal om hebben. Ook is een selfie te zien van de koning en de keizer waarop Willem-Alexander zijn duim opsteekt. "Sport verbroedert", luidt het bijschrift.

Het Japanse keizerspaar is al in Nederland in aanloop naar het staatsbezoek dat woensdag begint. Naruhito en Masako blijven tot en met vrijdag in Nederland en reizen daarna door naar België voor een volgend staatsbezoek.