Rapper Bobby Vylan van het rapduo Bob Vylan claimt een zaak over een inreisverbod tegen Duitsland te hebben gewonnen. In een bericht op Instagram zegt de rapper dat hij in juni het land niet in mocht reizen en terug werd gestuurd naar Engeland. Volgens hem bleek uit documenten van de politie dat er "geen juridische basis" was voor de weigering.

"Vlak voordat we de zaak bij de Duitse rechtbank indienden, besloot de politie om het inreisverbod te schrappen", aldus Bobby Vylan. Volgens hem probeerde het land hem te weigeren vanwege zijn standpunt over het geweld in de Gazastrook. Hij spreekt van "intimidatietechnieken".

Het is niet duidelijk of de rapper naar Duitsland wilde voor een optreden. In juni trad het duo op in het Noorse Bergen en tijdens het festival Jera On Air in het Limburgse Ysselsteyn.

Vorig jaar raakte Bob Vylan in opspraak na een optreden op het Britse festival Glastonbury. Tijdens de show riep Bobby Vylan herhaaldelijk "dood, dood aan de IDF", waarmee hij verwees naar de Israëlische strijdkrachten die actief zijn in de Gazastrook. Het optreden werd live uitgezonden door de BBC, die daar veel kritiek om kreeg. De Britse omroep noemde later de "antisemitische sentimenten" van het duo "onacceptabel". Eerder maakte Bob Vylan bekend de BBC aan te klagen voor smaad.