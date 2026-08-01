Het is nog niet zeker of er een vervolg komt op de succesvolle film Barbie uit 2023. The New York Times schrijft dat de tijd begint te dringen voor filmstudio Warner Bros., voordat de rechten weer in handen komen van Mattel, het speelgoedbedrijf achter de beroemde pop.

Warner Bros. moet voor december deals zien te sluiten met hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling en schrijver en regisseur Greta Gerwig. Volgens de krant wordt er al maanden onderhandeld. "We hebben een rechtenovereenkomst met Mattel en hebben diverse grote aanbiedingen gedaan om tot een akkoord te komen over de volgende Barbie-film," zeggen covoorzitters Pam Abdy en Michael De Luca van de studio in een verklaring. "Helaas zijn we er tot nu toe niet in geslaagd overeenstemming te bereiken."

Barbie werd in 2023 een groot succes en was goed voor een opbrengst van ruim 1,4 miljard dollar. Naar verluidt hebben schrijvers Gerwig en Noah Baumbach al een idee voor een vervolg, maar willen ze nog niet beginnen met schrijven tot er een overeenkomst is.

Warner Bros. kan een nieuw succes als Barbie goed gebruiken. Recente films van de studio, zoals Supergirl en The Bride!, leverden niet genoeg op om op te wegen tegen de productie- en marketingkosten. Als er een deal komt, kan het wel nog jaren duren voordat een tweede Barbie-film in de bioscopen te zien is.