Bobby Boermans gaat samenwerken met productiehuis Horizon Film

Regisseur Bobby Boermans, bekend van zijn film iHostage en de serie Mocro Maffia, heeft een exclusieve deal getekend met productiehuis Horizon Film. Met de samenwerking richten zij zich op "het produceren van high-end speelfilms en series met een sterke internationale potentie", maakte Horizon Film maandag bekend.

Volgens Boermans is het productiehuis "de juiste partner" om de komende tijd mee samen te werken. "We delen de liefde voor grootschalige verhalen, genreproducties en cinematografische storytelling. Juist die gedeelde visie is essentieel voor wat we de komende jaren samen gaan opbouwen."

Ook Horizon Film kijkt uit naar de samenwerking met de 45-jarige Boermans. "Bobby durft groot te denken. Net als wij wil hij de lat voor Nederlands drama telkens hoger leggen en grenzen verleggen." Naar verwachting worden de eerste projecten die uit de samenwerking voortvloeien in de komende maanden aangekondigd.