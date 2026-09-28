Vrouw vermiste ontdekkingsreiziger weigert contactverzoek Charles

Koning Charles heeft willen informeren naar de gezondheid van zijn goede vriend Ranulph Fiennes, maar werd hierbij tegengewerkt door de vrouw van de ontdekkingsreiziger. Volgens The Telegraph is de 82-jarige Fiennes al twee jaar niet meer in het openbaar verschenen.

De krant beschrijft hoe Charles, via een medewerker van het paleis, contact zocht met Louise Millington-Cotes. Zij is de vrouw en wettelijke vertegenwoordiger van Fiennes, die een aftakelende gezondheid zou hebben en in een verzorgingstehuis zou zitten. De koning zou "zeer bezorgd" zijn door de gezondheidstoestand van zijn oude vriend en vroeg daarom contact op te nemen om te vragen of hij iets kon betekenen. Volgens The Telegraph weigerde Millington-Cotes dit en zei ze de politie te bellen als de verzoeken zouden blijven komen. De krant schrijft dat de hele situatie Fiennes "grote stress" zou bezorgen, volgens zijn echtgenote.

Fiennes is een van de grootste ontdekkingsreizigers ter wereld en heeft meerdere records op zijn naam staan. Volgens The Telegraph heeft hij sinds november 2024 in meerdere verzorgingstehuizen gezeten en heeft zijn vrouw sinds dit jaar aan niemand meer laten weten waar hij zich bevond. Diverse bekende vrienden, onder wie bergbeklimmer en programmamaker Bear Grylls, hebben de politie opgeroepen de zaak te onderzoeken. De stiefzoon van Fiennes is een inzamelingsactie gestart om een zaak te starten waarin hij de zeggenschap van Millington-Cotes over haar man wettelijk wil laten opheffen.