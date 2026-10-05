Theaterjournalist Hein Janssen gaat een boek schrijven over acteur Pierre Bokma. Het boek verschijnt naar verwachting in 2030 in aanloop naar de 75e verjaardag van de acteur, maakte uitgeverij Atlas Contact maandag bekend.

De biografie gaat over de carrière van Bokma en "de mens achter de acteur". Volgens de uitgeverij heeft Bokma toegezegd om mee te werken aan het boek.

"Ik heb Pierres carrière nagenoeg helemaal zien ontwikkelen", zegt Janssen. "Zijn loopbaan is niet alleen het verhaal van een uitzonderlijke acteur, maar toont daarin ook de ontwikkeling in vijftig jaar Nederlands toneel", aldus de journalist.

Bokma speelde in veel theatervoorstellingen en is bekend van rollen in series als De Joodse Raad, 't Schaep met de 5 Pooten en als Duitse leraar in Rundfunk. Ook speelde hij in films als De aanslag en Bankier van het Verzet.