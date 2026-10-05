De Nederlandse kaartverkoop voor de langverwachte Avengers: Doomsday start maandag om 12.00 uur. Het gaat om de verkoop voor alle bioscopen en theaters in Nederland, maakte Disney bekend. De film draait vanaf 16 december.

De voorverkoop voor de Marvel-film bracht in de Verenigde Staten in enkele maanden al meer dan 50 miljoen dollar op. In de eerste 24 uur na de start van de Amerikaanse kaartverkoop op 21 juli werd al voor 16,5 miljoen dollar aan tickets verkocht. De vorige film Avengers: Endgame uit 2019 is de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden.

In Nederland organiseren Disney en bioscoopketen Vue op 16 december ook een officiële fandag. Een bioscoop in Amsterdam wordt omgetoverd tot het domein van Doctor Doom en er is onder meer een speciaal bericht van de cast voorafgaand aan de film voor de fans in Nederland.

De film volgt de Marvel-superhelden in hun strijd tegen hun grootste vijand tot nu toe: Doctor Doom. Robert Downey Jr., die eerder te zien was als Iron Man, speelt de kwaadaardige Doctor Doom. Ook andere bekende Marvel-namen keren terug, waaronder Chris Evans als Captain America en Chris Hemsworth als Thor.