Het boek Claus van Jutta Chorus en Bas Blokker is deze week de hoogste stijger in de Bestseller 60, de wekelijkse boekenlijst van CPNB. Het boek is 33 plaatsen gestegen en staat nu op plek 19. Het is de tweede week dat Claus in de lijst staat.

Claus von Amsberg was al 38 jaar oud toen hij in de lente van 1965 hand in hand met prinses Beatrix werd betrapt. In het boek reconstrueren de twee journalisten aan de hand van nooit eerder gepubliceerde brieven en dagboeken het leven van de jonge prins voordat hij door hun verloving op de voorgrond trad. Het schrijverskoppel deed meer dan tien jaar onderzoek, sprak intimi en familieleden, en vond nooit eerder gepubliceerde teksten en fragmenten.

In de top 10 valt vooral Judith Fanto op. Zij staat met twee titels in de top 10, wat de schrijfster nog nooit eerder presteerde. Haar succes zet door na het winnen van de NS Publieksprijs: met Narcis op plek 4 haalt ze haar eerste top 5-notering.