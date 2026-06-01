Het boek Het waren toch mijn ouders mag donderdag verschijnen. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem heeft het geëiste publicatieverbod afgewezen, evenals een verzoek tot inzage in de tekst.

Drie slachtoffers in een grote zedenzaak in Apeldoorn probeerden vrijdag met een kort geding te voorkomen dat hun zus het boek over haar leven publiceert. Ze schreef het boek onder het pseudoniem Annemieke Waaldijk met journalist Robert Vinkenborg als co-auteur.

Haar vader werd in december vorig jaar veroordeeld tot zestien jaar cel voor het ruim twintig jaar lang seksueel misbruiken en mishandelen van zijn vier dochters. De moeder kreeg tien maanden cel opgelegd voor het medeplegen van de mishandelingen. In hun zaken volgt nog een hoger beroep.

De voorzieningenrechter stelt niet te kunnen vaststellen dat de publicatie onrechtmatig is, omdat de volledige inhoud van het boek nog niet bekend is.