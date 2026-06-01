Influencer Jade Anna van Vliet (21) en voetballer Kenneth Taylor (24) zijn verloofd tijdens hun vakantie in Miami. Dat maakte Jade Anna maandag bekend via Instagram.

Bij een reeks foto's waarop het aanzoek te zien is, schrijft de influencer: "Heart is full, hand is heavy", gevolgd door een ring-emoji.

Jade Anna en de middenvelder van Lazio en oud-speler van Ajax vormen sinds 2023 een stel. Op sociale media delen de twee regelmatig beelden van hun leven samen.

Kenneth Taylor heeft zelf ook beelden van het aanzoek gedeeld via Instagram. Wanneer het stel gaat trouwen, is niet bekendgemaakt.