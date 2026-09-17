Boekhandels en bibliotheken vragen week aandacht voor vrije woord

Boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week extra aandacht voor het vrije woord. Tijdens de Week van het Verboden Boek, die plaatsvindt van 19 tot en met 27 september, worden in boekwinkels en bibliotheken door heel Nederland veel extra evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor de vrijheid van schrijvers, die onder druk staat.

"Schrijvers onder druk, boeken die gecensureerd dreigen te worden - het zijn geen incidenten meer", stelt boekenkoepel CPNB. "Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland, komen boeken en schrijvers steeds vaker onder druk te staan. Tijdens de Week van het Verboden Boek vragen bibliotheken en boekhandels aandacht voor democratie, burgerschap en vrije toegang tot informatie. Van Groningen tot Maastricht worden er lezingen georganiseerd, documentaires vertoond en gaan mensen met elkaar in gesprek."

De Week van het Verboden Boek is een initiatief van CPNB, Probiblio, PEN Nederland, De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond.