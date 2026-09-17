Kluivert ook in Europa League trefzeker voor Bournemouth

SAN SEBASTIÁN (ANP) - Justin Kluivert is opnieuw van waarde geweest voor Bournemouth. De 27-jarige Nederlandse aanvaller opende in de uitwedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad in de elfde minuut de score. Bournemouth won het duel met 2-1.

Na een voorzet van links van de Fransman Adrien Truffert kon Kluivert van dichtbij scoren. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar daarvan bleek geen sprake. De Braziliaan Rayan kopte kort daarna raak voor Bournemouth. Sergio Gómez scoorde in de tweede helft tegen namens Sociedad.

Kluivert was zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Brentford (2-2) ook een keer trefzeker.

Quinten Timber won als basisspeler met Crystal Palace van de Poolse club Lech Poznań. Het werd 4-0. Doelman Jeffrey de Lange verloor met Olympique Marseille bij Beşiktaş: 4-1.