De kijkcijfers voor Boer zoekt vrouw, inclusief uitgesteld kijken, zijn de afgelopen week verdubbeld. Vorige week berekende het Nationaal Media Onderzoek (NMO) dat 989.000 mensen het programma op maandag 9 november hadden aangezet. Deze week steeg dat aantal naar 1,8 miljoen kijkers.

Het huidige seizoen van Boer zoekt vrouw is het eerste dat dagelijks verschijnt, in plaats van wekelijks. Het programma wordt uitgezonden op NPO 1 en is terug te kijken op NPO Start. Boer zoekt vrouw is inclusief de cijfers van het uitgesteld kijken het op een na best bekeken programma van maandag 9 november, na het Sinterklaasjournaal.

Het NMO brengt op twee momenten de kijkcijfers van een programma naar buiten. De dag na de uitzending wordt bekend hoeveel mensen op de dag van de uitzending hebben meegekeken. Een week daarna worden de cijfers erbij opgeteld van mensen die de aflevering later terugkijken.