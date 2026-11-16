Het eerste Sinterklaasjournaal van maandag 9 november heeft nog meer kijkers getrokken die het programma later terugkeken. Het totale kijkcijfer komt daardoor uit op ruim 2,7 miljoen, meldt het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Het kinderprogramma over de goedheiligman trok vorige week al een recordaantal van 2,3 miljoen kijkers op de dag van de uitzending. Een dag later werd dat record verbroken. Dinsdag keken 2,33 miljoen kijkers mee met het Sinterklaasjournaal. Hoeveel mensen de aflevering van afgelopen dinsdag terugkeken, wordt aankomende dinsdag bekend.

Het NMO brengt sinds april van dit jaar de kijkcijfers uit op twee verschillende momenten. Eerst een dag na de uitzending en een week daarna de nieuwe cijfers, inclusief uitgesteld kijken.