Jon Bon Jovi is dankbaar dat hij dinsdagavond, na zijn stemproblemen voor het eerst sinds 2022, met zijn band weer op het podium kon staan. De frontman van Bon Jovi trapte in Madison Square Garden in New York de Forever-concertreeks van de band af en was volgens media goed bij stem.

"Ik heb het gebrul van het publiek vier jaar lang niet gehoord en ik wist niet meer of ik me nog zou herinneren hoe dat klonk", zei de 64-jarige zanger volgens Ultimate Classic Rock tijdens het optreden tegen het publiek. Bon Jovi voegde eraan toe dat hij "dankbaar en nederig door deze hele beproeving" was. De Amerikaan noemde de 20.000 fans in de concerthal zijn "persoonlijke gasten", omdat zij naar New York waren gekomen om hem en de band te steunen. "Ik ben gewoon echt heel dankbaar."

Volgens onder meer Ultimate Classic Rock klonk Bon Jovi stukken beter dan aan het einde van de tournee in 2022. Hij articuleerde zijn noten beter en sprak zijn songteksten beter uit, aldus het medium. Hoewel hij niet perfect klonk, maakte Bon Jovi volgens de recensie duidelijk dat hij klaar was om terug te keren op het podium en bewees hij met het eerste concert in de reeks dat hij daar ook thuishoort.