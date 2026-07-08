Juvat Westendorp hoopt dat zijn rol in de nieuwe versie van de musical The Bodyguard nieuwe deuren voor hem opent. De acteur wil in zijn eerste musicalrol een andere kant van zichzelf laten zien. "Ik kom nu wel op een punt in mijn leven waarop ik niet meer alleen mijn shirt uit hoef te trekken", zegt hij tegen het ANP.

"Je carrière loopt vaak organisch. Ik doe fantastisch mooie dingen. Daar ben ik hartstikke dankbaar en blij om. Maar tegelijkertijd denk ik soms ook: ik wil mezelf ook van een andere kant laten zien. En dit is een kans om dat te doen", aldus de 37-jarige Westendorp over zijn rol als 'bodyguard' Frank Farmer. "Die pak ik graag met beide handen aan."

De acteur, die door de jaren heen diverse rollen speelde in romcoms, heeft best wat last gehad van typecasting. Dat wordt, nu hij wat ouder wordt, wel minder. "Maar vroeger was het: als je je shirtje uit kan trekken, is het goed. En dat was toen leuk. Dat groeide gewoon zo en daar heb je ook vaak weinig controle over." Toch miste Westendorp weleens de kans om een meer serieuze kant van zichzelf te laten zien, en dat verschuift nu steeds meer, zegt hij.

Pippi Langkous-gevoel

Met zijn dansachtergrond stond Westendorp al talloze malen in theaters, maar een musical is wel andere koek. "Ik hoef niet te zingen, dat scheelt. Ik kan ook echt niet zingen", lacht hij. "Dat is ook een van de redenen waarom ik nog nooit een musical heb gedaan."

"Ik heb het idee dat je nooit uitgeleerd bent als mens", gaat Westendorp verder. "Ook dit is iets waarvan ik denk: ja, ik kan dit gewoon leren. Het is een beetje dat Pippi Langkous-gevoel: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.' Zonder overmoedig te worden hoor, want het wordt echt wel een spannend proces."