Bon Jovi blikt zaterdag op Instagram terug op een aantal "onvergetelijke" avonden met optredens in Madison Square Garden in New York. Vorige maand gaf de band daar negen concerten in het kader van de Forever Tour, die eind augustus verdergaat.

"Voor een band uit Jersey gaat er niets boven spelen in Madison Square Garden. En met jullie en een paar speciale vrienden aan onze zijde was iedere avond onvergetelijk", schrijft Bon Jovi bij een reeks foto's van de optredens. Bekende artiesten als Bruce Springsteen, Robbie Williams en Paul McCartney traden samen met de Amerikaanse band op. Het was de eerste grote tournee van de band nadat zanger Jon Bon Jovi in 2022 werd geopereerd aan zijn stembanden.

Op 28 augustus gaat de tournee verder in Edinburgh. Twee dagen later volgt een optreden in Dublin en vanaf 4 september geeft de band nog drie optredens in het Wembley-stadion in Londen. "We zullen de afgelopen weken nooit vergeten en we kunnen niet wachten wat het volgende hoofdstuk ons brengt wanneer we naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Op naar wat nog komen gaat..."