De nieuwe versie van de videogame Let's Sing: ABBA, waarbij spelers nummers van de beroemde Zweedse band kunnen meezingen, verschijnt op 3 november. Dat werd bekendgemaakt tijdens een showcase van ontwikkelaars THQ Nordic en Voxler. De game verscheen oorspronkelijk al in 2022, maar bevat nu een extra nummer en is straks ook op de nieuwe Nintendo Switch 2 te spelen.

In het spel kunnen spelers in 7 verschillende spelmodi meezingen met 32 nummers van ABBA, waaronder grote hits als Dancing Queen, Waterloo en Mamma Mia. Nieuw in deze editie is de toevoeging van het nummer I Have A Dream. Gamers kunnen zowel een los verkrijgbare microfoon als hun eigen smartphone gebruiken voor het karaokespel.

Op dezelfde dag dat Let's Sing: ABBA verschijnt, is ook de normale versie van het karaokespel te koop. Deze game bevat 35 nummers, waaronder Ordinary van Alex Warren, Espresso van Sabrina Carpenter en Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars.