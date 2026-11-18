Rami Malek "kan niet trotser zijn" op zijn collega en goede vriend Robert Pattinson, die de nieuwe James Bond gaat spelen. De Amerikaanse acteur zegt tegen entertainmentblad People blij te zijn dat mensen inzien "hoe getalenteerd die man is". "Ik denk dat de wereld zal zien dat hij heel bijzonder zal zijn. En dat zegt een schurk", aldus Malek, die in de meest recente Bond-film No Time to Die meespeelde als Lyutsifer Safin, de vijand van geheimagent 007.

Verder vertelt Malek dat hij en Pattinson sinds de bekendmaking eerder deze week veel telefonisch contact met elkaar hebben gehad. "We hebben samengewerkt en zijn goede vrienden geworden, en het was geweldig om dit moment gewoon met hem te delen." De 45-jarige acteur wil niet zeggen of hij overweegt terug te keren naar de franchise. Hij benadrukt dan ook dat het momenteel om Pattinson moet draaien. "Het is absoluut Robs moment", aldus Malek.

Maandag werd na lang speculeren bekendgemaakt dat Pattinson de nieuwe James Bond is. De Brit is de zevende acteur die de rol op zich neemt en volgt daarmee Daniel Craig op, die het beroemde personage tot 2021 speelde.