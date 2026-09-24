Bono kan niet naar duet met Dolly Parton luisteren

U2-zanger Bono vindt het lastig om naar het duet te luisteren tussen de band en de recent overleden Dolly Parton. Het nummer is onderdeel van het nieuwe album van de Ierse groep. Volgens Bono was ze tijdens de opnames al ziek.

"Toen ze ziek werd, kwam ze haar bed uit om dit nummer in te zingen. En dat hoor je", vertelt de zanger tegen het Amerikaanse magazine Rolling Stone. "Ik kan er nu niet eens naar luisteren."

Bono benaderde Parton aanvankelijk voor een ander project dat geïnspireerd was op Ierse folkmuziek, maar dat was de zangeres "een beetje te Iers". Daarna kwam ze zelf met het nummer Torn, dat door Bono en Snow Patrol-lid Johnny McDaid vervolgens deels herschreven werd. "Ze heeft het met hart en ziel ingezongen", aldus Bono. "En ik kan gewoon niet geloven dat dat een vrouw van 80 is."

'Prachtig'

Parton heeft de definitieve mix nog kunnen goedkeuren. "Dolly vond het prachtig", stelt de producer van het album, Garret Lee. "Ze was zo trots op haar zangpartij en de opname. Ze was er dolenthousiast over. We waren heel zenuwachtig dat ze het misschien niet zou goedkeuren of zich er ongemakkelijk bij zou voelen, maar ze vond het geweldig."

U2 kondigde eerder donderdag het eerste nieuwe album in negen jaar aan. Carnaval De Luz verschijnt op 13 november.