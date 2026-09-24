Gouden Griffel 2026 voor overleden schrijver Sjoerd Kuyper

AMSTERDAM (ANP) - Schrijver Sjoerd Kuyper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. Dat heeft boekenkoepel CPNB donderdag officieel bekendgemaakt. Kuyper overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar ontving daarvoor nog de prijs in het bijzijn van zijn vrouw en uitgever. De schrijver werd op zijn ziekbed verrast met bloemen en taart door zijn kleinkinderen.

Illustrator Karst-Janneke Rogaar heeft dit jaar het Gouden Penseel 2026 gewonnen voor het mooist geïllustreerde kinderboek. Ze kreeg de prijs voor haar boek Lucy en Donker. Vrijdag neemt zij het Gouden Penseel in ontvangst tijdens het Kinderboekenbal.

Maantje verhuist de zee gaat over de 9-jarige Maantje en haar oma die graag in de zee zwemt. De illustraties zijn van Sanne te Loo. Lucy en Donker gaat over het meisje Lucy en het wezen onder haar bed genaamd Donker. Rogaar deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal.

De Gouden Griffel wordt ieder jaar uitgereikt aan het best geschreven kinderboek. Kuyper won eerder een Gouden Griffel voor het boek Robin en God. Daarnaast ontving hij zeven Zilveren Griffels. Rogaar won in 2019 een Zilveren Penseel voor haar illustraties in het boek Vriendschap is Alles.