De Britse dj en producer Bonobo geeft volgend jaar een concert in de Gashouder in Amsterdam. De 50-jarige artiest, die eigenlijk Simon Green heet, staat daar op 5 maart als onderdeel van zijn nieuwe Bonobo Live Tour, heeft concertorganisator MOJO vrijdag bekendgemaakt.

Het is de eerste livetour van Bonobo sinds de concertreeks rond zijn album Fragments uit 2022. Tijdens de nieuwe shows treedt hij op met een liveband en gastvocalisten en worden ook visuals gebruikt. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint op 11 september.

De tour volgt op het nieuwe album Distance in Static, dat eveneens op 11 september verschijnt. Op de plaat werkt Bonobo samen met onder anderen Joy Crookes, Nilüfer Yanya en Arooj Aftab.

Bonobo maakt al ruim 25 jaar muziek. Hij werd zeven keer genomineerd voor een Grammy en werkte eerder samen met onder anderen Erykah Badu en Damon Albarn.