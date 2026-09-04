Noorse regering neemt afscheid van koning Harald

Vertegenwoordigers van de Noorse regering zijn vrijdagochtend langs de kist van koning Harald gelopen om hem de laatste eer te bewijzen. Dat meldt de Noorse omroep NRK. Op beelden is te zien hoe onder anderen premier Jonas Gahr Støre langs de kist loopt en een korte buiging maakt.

Voorafgaand kwamen de bewindslieden naar de ministerraad die werd gehouden door koning Haakon. Volgens het Noorse hof was ook zijn dochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, daarbij aanwezig. Het was de eerste reguliere ministerraad sinds Harald op 28 augustus op 89-jarige leeftijd overleed.

De kist van de Noorse vorst is ook toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen tot dinsdag, een dag voor de uitvaart, naar de paleiskapel komen om afscheid van hem te nemen.