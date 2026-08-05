Bootdienst naar Sziget geschrapt door lage waterstand Donau

Door de lage waterstand van de Donau is het niet mogelijk om per boot naar Sziget te gaan. Dat laat het Hongaarse festival, dat jaarlijks plaatsvindt op het Óbuda-eiland in Boedapest, de bezoekers weten via Instagram. Het festival begint op 10 augustus.

"Aangezien de natuur altijd invloed heeft op ons festival, heeft BKK ons officieel laten weten dat de bootdienst naar Sziget dit jaar vanwege de lage waterstand moet worden geannuleerd", laat het festival weten op basis van een mededeling van het openbaarvervoerbedrijf van Boedapest. Dit betekent dat het festival alleen bereikbaar is via de bruggen die het eiland met de stad verbinden. Eerder werd de bootreis nog aangeboden als "makkelijkste en koelste" manier om het festival te bereiken.

Het is volgens de organisatie nog wel mogelijk om de bootfeesten van het festival te bezoeken, "omdat varen op andere delen van de Donau wel mogelijk is". De boten kunnen echter niet aanmeren bij het eiland, waardoor mensen met pendelbussen naar een andere opstaplocatie worden gebracht.

Het zesdaagse festival met namen als Zara Larsson, Florence + The Machine, Lewis Capaldi en Natasha Bedingfield is populair onder Nederlandse festivalgangers. Ook meerdere Nederlandse artiesten als Joris Voorn, LAMMER, Lucky Done Gone en Jamback staan op het programma.

Hongarije ervaart meerdere problemen door de lage waterstanden van de Donau, veroorzaakt door de hitte. Een kerncentrale is stilgelegd, waardoor burgers en bedrijven wordt gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken.