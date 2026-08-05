RABAT (ANP/AFP) - Voorzitter Gianni Infantino (56) van de FIFA heeft op woensdag een crisisoverleg met de top van de wereldvoetbalbond in Marokko. Dat hebben bronnen aan het AFP en het ANP bevestigd.

Tijdens het overleg zou over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK voetbal worden gesproken. De ontmoeting zou plaatsvinden in het Afrikaanse kantoor van de FIFA nabij Rabat.

Ondanks het intrekken van het voorstel spraken onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met de voorzitter. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar.

Nieuwe termijn

Infantino, die sinds 2016 FIFA-voorzitter is, maakte in april bekend dat hij voor een nieuwe termijn gaat. De verkiezing staat tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat op het programma. Alle 211 leden van de FIFA hebben één stem.

De UEFA, of een andere oppositiegroep, kan ook aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Dit kan in een buitengewone zitting van het FIFA-congres. Hiervoor is de steun nodig van 43 van de 211 bonden. Na een schriftelijk verzoek moet de vergadering binnen drie maanden plaatsvinden en kan vervolgens een motie van wantrouwen worden ingediend.