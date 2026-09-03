Talloze voormalige en huidige gezichten van RTL Boulevard staan donderdag op sociale media stil bij het 25-jarig bestaan van het entertainmentprogramma op RTL 4. Volgens Albert Verlinde, showbizzdeskundige in de eerste jaren, veranderde het programma "het medialandschap en mijn leven". "Voor altijd in mijn hart", schrijft hij.

Peter van der Vorst, eerst koningshuisdeskundige en inmiddels RTL-directeur, zegt dat hij "met heel veel plezier onderdeel van het team" was. "Het programma, geïnitieerd door programmadirecteur Leo van de Goot, groeide al snel uit tot een succesvolle vaste waarde voor RTL 4 en staat nog steeds als een huis. Felicitaties aan iedereen die er ooit voor, maar vooral ook áchter de schermen bij betrokken is geweest."

Luuk Ikink schrijft dat hij trots is dat hij al tien jaar bij Boulevard mag werken. "Gefeliciteerd voor de founding fathers en mothers, vóór- en áchter de schermen. Zij begonnen 25 jaar geleden met dit programma, een totaal nieuw format in Nederland", stelt hij. Ook verslaggever Aran Bade is "enorm trots". Hij loopt al zeventien jaar rond bij het programma. "Na eerst op de redactie; sinds 8 jaar aan de desk. (… en in al die jaren niks veranderd). Elk mooi moment moet je vieren. Dus vandaag proosten we met het hele team op dit moment!"

Andere gezichten die stilstaan bij het jubileum zijn onder meer Eddy Zoey, John van den Heuvel, Daphne Deckers en William Rutten.