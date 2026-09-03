Bewoners van een nieuwbouwwijk in Doetinchem hebben donderdagmiddag bezoek gekregen van koningin Máxima, die er langsging om te horen hoe het is om in een duurzaam gebouwd huis te wonen. Haar aanwezigheid bleef niet onopgemerkt. Tientallen bewoners waren uit hun huis gekomen om de koningin welkom te heten. Máxima belde bij enkele huizen aan om even binnen te kijken.

Het bezoek van de koningin was vooraf aangekondigd en het was dan ook geen verrassing bij welke huizen Máxima zou aanbellen. "Heel spontaan", grapte de koningin toen ze even in de tuin van een huurwoning moest wachten voor er werd opengedaan. Later liep ze door naar een koopwoning, waar ze stelde dat het een stuk koeler was dan in het huis dat ze even daarvoor had bezocht. Dat bleek te komen door hoe de huizen op de zon liggen. Máxima vroeg de bewoners onder meer hoe het wonen bevalt. Het koppel gaf aan een vakantiegevoel te hebben en de buurt als rustig te ervaren.

De koningin werd vergezeld door minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die samen met haar werd rondgeleid over het terrein. Máxima stelde dat er veel jonge families wonen en begroette onder anderen een jongen die haar een bosje geplukte bloemen aanbood. Volgens haar was de gele bloem eigenlijk voor vlinders, maar ze pakte het dankbaar aan. "Vandaag een hele blonde vlinder", zei ze terwijl ze hem een aai over zijn bol gaf.

Fotosessie

De spontane ontmoeting bleek een voorbode van wat later op de middag zou volgen. Bewoners spraken de koningin voortdurend aan en vroegen of ze met haar op de foto mochten voor hun nieuwe huis. In de meeste gevallen stemde ze daar enthousiast mee in en de minister wierp zich graag op als fotograaf. Een bouwvakker vroeg Máxima te poseren voor zijn bouwkraan, wat eveneens geen probleem was voor de koningin. "Sommigen met de kinderen, anderen met de kraan", zei ze lachend.

Door alle spontaniteit kwam het tijdschema van Máxima's bezoek enigszins in de knel. Ze wees erop dat er nog een bespreking op het programma stond en liep door naar een nabijgelegen basisschool, die ook op een duurzame manier is gebouwd. Eenmaal binnen volgde een afrondend gesprek.