Boy George heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek op het pro-Israëlische nummer dat hij afgelopen week online zette. De zanger had niet verwacht dat hij een uitleg verschuldigd zou zijn. Volgens hem is het lied juist "vóór vrede", staat in een verklaring die hij gaf aan onder meer The Sun.

"De suggestie dat ik geen medelijden heb met Palestijnen is zowel onwaar als absurd. Ik ben kapot van het verlies van onschuldige levens aan beide kanten van deze oorlog en ik roep op tot vrede", aldus George. "Ik heb gelezen dat journalisten me een 'ontkenner van genocide' noemen, terwijl degenen die het leed van Israëli's ontkennen overal mee wegkomen."

In het nummer We Will Dance Again verwerpt George onder meer de kwalificatie van het conflict tussen Israël en Gaza als genocide. Het leidde tot veel kritiek, wat de zanger, vooral bekend als frontman van Culture Club, uiteindelijk deed besluiten om zich terug te trekken uit de Londense productie van Jesus Christ Superstar. Hij zou deze maand twee weken de rol van koning Herodes spelen.