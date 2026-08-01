Prins William heeft "diep bedroefd" gereageerd op het overlijden van de Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja, die eerder deze week overleed door een lawine. Dat meldt het Britse hof zaterdag op Instagram. Naast Purja overleefden ook de negen bergbeklimmers die hij begeleidde het niet. "Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en de families van alle slachtoffers", laat William weten.

"Nims onderscheidde zich bij de Britse strijdkrachten voordat hij uitgroeide tot een van 's werelds grootste bergbeklimmers, waardoor Nepalese klimmers op de kaart werden gezet", staat verder in het bericht. "Zijn niet-aflatende streven naar het schijnbaar onmogelijke, in combinatie met zijn bescheidenheid en onbaatzuchtigheid, maakte hem werkelijk uniek."

Purja werd in 2018 benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE) in de Birthday Honours van de Britse koningin Elizabeth, als erkenning voor zijn militaire verdiensten. De onderscheiding ontving hij in 2022 uit handen van de toenmalige prins Charles.

Purja's onderneming Elite Expeditions bevestigde zaterdag dat hij samen met de anderen de lawine niet had overleefd, nadat de groep al sinds donderdag werd vermist. Het gezelschap was bezig met een bergbeklimming bij de Broad Peak, op zo'n 400 kilometer afstand van het Pakistaanse Islamabad.