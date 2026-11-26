De grafsteen van Matthew Perry is aangepast. Volgens Entertainment Weekly, die het graf van de 54-jarige acteur bezocht in de Hollywood Hills in Los Angeles, verwijst het monument niet meer naar zijn iconische rol van Chandler Bing in Friends.

Op het vorige monument stond zijn volledige naam, Matthew Langford Perry, gevolgd door zijn geboorte- en sterfdatum. Daaronder stond de grafspreuk: "Veel geliefd - Friend", een verwijzing naar de NBC-sitcom waarin hij tien seizoenen lang speelde. Op foto's die de Amerikaanse entertainmentwebsite deelt, is te zien dat de nieuwe plaquette een stuk groter is en de tekst in hoofdletters staat. De grafspreuk is veranderd naar: "We houden met ons hele hart van je".

Perry overleed op 28 oktober 2023 op 54-jarige leeftijd aan de acute effecten van ketamine. Hij werd bewusteloos aangetroffen in een bubbelbad bij zijn huis in Los Angeles en ter plaatse dood verklaard. Ruim twee jaar na zijn overlijden bleef het monument onveranderd, totdat in januari de verwijzing naar Friends op de grafsteen werd toegevoegd.