Brad Pitt werkt aan documentaire over architect Peter Zumthor

Brad Pitt heeft zich als uitvoerend producent aangesloten bij de nieuwe documentaire over de Zwitserse architect Peter Zumthor. Dat meldt The Hollywood Reporter. De regie van de film ligt in handen van Wim Wenders.

De film heet From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor. De architect ontwierp onder meer het nieuwe gebouw van het Los Angeles County Museum of Art (LACMA). De 62-jarige Pitt steunt Zumthor al langer en gaf in 2019 een toespraak bij een hoorzitting die volgens het vakblad als "essentieel" werd beschouwd voor de goedkeuring van de bouwplannen. Voor de documentaire werd veertien jaar lang materiaal verzameld.

Pitt is naast acteur ook al jaren actief als producent. Zo werkte hij eerder aan Beautiful Boy (2018), The Departed (2006) en 12 Years a Slave (2013). From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor gaat volgende maand in première op het filmfestival van Venetië.