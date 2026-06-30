Bram Krikke en Daan Boom samen op cover van Men's Health

Bram Krikke en Daan Boom staan samen op de nieuwe cover van Men's Health. Volgens het magazine volgde het duo, dat elkaar leerde kennen tijdens de opnames van het programma Wie is de Mol?, "maandenlang een intensief fitnesstraject waarin ze werkten aan hun kracht, conditie en leefstijl".

"We hebben elkaar erdoorheen gesleept", vertelt Krikke (31) over het avontuur dat zij onder begeleiding van Men's Health-trainer Jasper Schmitz hebben afgelegd. "Ik wilde het niet alleen doen. Ik wilde een maatje om mee te kunnen lachen, klagen en doorgaan." Ook voor Boom (36) was de steun van zijn maatje belangrijk, zegt hij. "Ik wilde eigenlijk stoppen, maar dankzij Bram heb ik dat niet gedaan."

Krikke en Boom voegen zich met hun covershoot in het rijtje van onder anderen Humberto Tan, Kalvijn, Robbert Rodenburg en Armin van Buuren. Ook Gordon staat binnenkort op de cover. De nieuwe editie van Men's Health met Krikke en Boom op de cover ligt vanaf 2 juli in de winkels.