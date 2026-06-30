Fernando Halman veroordeelt racisme tegen spelers Oranje

Fernando Halman is helemaal klaar met mensen die na de verloren WK-wedstrijd tegen Marokko racistische commentaren achterlaten op de socialemediaaccounts van spelers van het Nederlands elftal. "Bizar gewoon dat dit soort mensen zich voetballiefhebbers noemen. Dit heeft niks met voetbal te maken", schrijft de FunX-presentator op Instagram.

"Sinds wanneer heeft het missen van een strafschop iets te maken met je huidskleur?", zegt Halman in een video op Instagram. "De racisten zijn weer bezig. Ze zijn weer helemaal los aan het gaan. Ik heb de accounts gezien van Timber, Kluivert, Summerville. Allemaal lelijke walgelijke berichten. Afbeeldingen van apen", vervolgt Halman.

"Ga je ziel reinigen", geeft de presentator verder nog mee. "Als je alles wat buitenlands is uit je leven zou halen, zou je leven heel saai zijn."