Bij het huis van acteur Will Smith en zijn vrouw Jada Pinkett Smith is in de nacht van zondag op maandag (lokale tijd) brand uitgebroken. Volgens Amerikaanse media als TMZ en E! News was de brandweer snel ter plaatse om de vlammen te doven.

De beveiliging van het landgoed in Calabasas, in de Amerikaanse staat Californië, maakte kort na middernacht melding van een brand in een schuurtje. Bij aankomst zagen de hulpdiensten dat het gebouwtje "in vlammen gehuld" was. De brandweer kon het vuur snel blussen, voordat de vlammen zich verder konden verspreiden.

Volgens het bureau van de lokale sheriff zijn andere gebouwen niet beschadigd en is niemand gewond geraakt. De brand is per ongeluk ontstaan.