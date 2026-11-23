LONDEN (ANP/AFP) - Een Britse rechtbank heeft een 21-jarige man veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor een reeks cyberaanvallen. Zo lekte hij beelden van Grand Theft Auto VI, jaren voordat het zeer populaire videospel vorige week uitkwam.

Arion Kurtaj zat al jaren in voorarrest en komt daarom onmiddellijk vrij, aldus de rechter. Volgens Britse media gelden de komende vijf jaar beperkingen op zijn activiteiten online.

De Brit gaf vorige week toe dat hij schuldig is aan het hacken van grote bedrijven tussen 2021 en 2022. Het ging naast Rockstar Games, de maker van GTA, onder meer om de bank Revolut, taxidienst Uber en de Britse telecomaanbieder BT/EE. Kurtaj, toen nog tiener, deed dat als lid van hackersgroep Lapsus$.

Verantwoordelijk

Kurtaj werd eerst aangeklaagd voor het hacken van BT/EE en uit bescherming tegen rivaliserende hackers in een hotel geplaatst. Hij voerde vanuit zijn hotelkamer meer cyberaanvallen uit. Hij bemachtigde negentig video's van GTA VI en plaatste ze onder de naam TeaPotUberHacker op het internet, ruim een jaar voordat de eerste officiële beelden van het spel werden uitgebracht. Dit veroorzaakte grote opschudding in de gamewereld.

De Londense rechter sprak van "geraffineerde aanvallen op grote bedrijven" en waarschuwde Kurtaj niet opnieuw dezelfde fouten te maken. Hij zei dat zijn beslissing over de strafmaat vereiste dat "de ernst van wat je hebt gedaan, wordt afgewogen tegen je jonge leeftijd" en medische diagnoses.

Kurtaj heeft een ernstige vorm van autisme. Een rechter legde hem in 2023 tbs voor onbepaalde tijd op, omdat psychiaters zeiden dat hij niet in staat is terecht te staan. De man werd in januari naar een gevangenis overgeplaatst, nadat was besloten dat hij toch wel verantwoordelijk kon worden gehouden voor zijn daden.