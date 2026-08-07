De Amerikaanse zangeres Brandi Carlile moet door "persoonlijke omstandigheden" haar Europese tour verplaatsen. Dat schrijft de zangeres vrijdag op Instagram. Carlile zou op 27 oktober een concert geven in de AFAS Live in Amsterdam, maar dit optreden is verplaatst naar 2 april.

"Ik heb geen andere keuze dan mijn tournee te verplaatsen van deze herfst naar het voorjaar", schrijft de zangeres. "Ik heb hier enorm over in de knoop gezeten en ik begrijp heel goed dat deze wijziging teleurstellend en lastig is voor velen van jullie, met name voor degenen die van plan waren om vanuit het buitenland te reizen. Ik hoop echter dat jullie zo voldoende tijd hebben om plannen aan te passen."

"Voor mijn Portugese fans: Lissabon is helaas de enige show die we niet konden inpassen in deze nieuwe datums", schrijft de zangeres. "Het spijt me ontzettend en ik beloof dat we er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk naar jullie terug te keren."

Ook hoopt Carlile dat fans in het voorjaar alsnog naar haar optredens komen. "Ik beloof dat ik het goedmaak en dat het het wachten waard zal zijn!", aldus de zangeres. De tickets die mensen gekocht hadden voor het optreden in de AFAS Live blijven geldig voor de nieuwe datum.