Davina Michelle zingt dit jaar opnieuw het Wilhelmus voorafgaand aan de allerlaatste Dutch Grand Prix in Zandvoort op zondag 23 augustus. De zangeres bracht het volkslied in 2021, bij de toenmalige terugkeer van de Formule 1-race in Nederland, ook al ten gehore. Hiermee is de cirkel rond, laat de organisatie donderdag weten.

"Ik zal het Wilhelmus in 2021 nooit vergeten. Dit soort podia komen zelden in je carrière voorbij", zegt de 30-jarige zangeres in een verklaring. "Dat ik dit nu voor een tweede keer mag doen, vijf jaar later bij de laatste editie, is echt fantastisch. Ik kan niet wachten om weer op de grid te staan."

Toen de Formule 1 in 2021 na 36 jaar terugkeerde in Nederland, werd Michelle tijdens het zingen van het Wilhelmus voorafgaand aan de race muzikaal begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. De zangeres had daarvoor met dj Armin van Buuren al enkele nummers ten gehore gebracht. In de jaren erna vertolkten Floor Jansen (2022), André Rieu (2023), Duncan Laurence (2024) en Henk Poort (2025) het volkslied. Dit jaar vindt de race in de koningsklasse van de autosport voor het laatst plaats in Zandvoort.

Naast Michelle treden tijdens het Formule 1-weekend ook andere bekende artiesten als Acda en de Munnik, FLEMMING, Afrojack, Snollebollekes, De Jeugd van Tegenwoordig en Martin Garrix op. Tijdens de zogeheten pre-race show op zondag staan Floor Jansen, La Fuente, Emma Heesters en Yves Berendse op het podium op de startgrid.