Het houdt maar niet op met de haarperikelen van Wietze de Jager. De radio-dj moest eerder na een uit de hand gelopen radiospel zijn haar oranje laten verven, maar een poging om zijn oude haarkleur terug te krijgen ging niet helemaal goed, met brandwonden op zijn hoofd als gevolg. "Het gaat van kwaad tot erger eigenlijk", zegt De Jager tegen het ANP.

De dj en Chris Bergström verzorgen momenteel de ochtendshow op radiozender 100%NL. Zij deden de afgelopen periode een spel waarbij ze willekeurige telefoonnummers belden. De eerste van de twee die een persoon met de naam Jan aan de lijn kreeg, moest zijn haar oranje laten verven. De Jager trok aan het kortste eind.

De radiomaker vond het grappig om te merken wat een kapsel met iemand doet. "Het zit op je hoofd, dus je vergeet het ook redelijk snel", zegt De Jager. Maar hij kreeg heel veel reacties op zijn transformatie. "Op het moment dat je de deur uitloopt, komt iedereen naar je toe. Iedereen heeft zoveel medelijden dat je je uiteindelijk ook slecht gaat voelen", grapt hij.

Brandwonden

De Jager heeft "een dag" geprobeerd om oranje door het leven te gaan, maar dacht daarna dat hij er wat aan moest doen. Ook nadat zijn haar was gemillimeterd zat er nog veel oranje op zijn hoofd. Daarna werd geprobeerd zijn haar terug te kleuren. Dat was een pijnlijke ervaring. "Maar het werd maar niet wit. En toen was het klaar. En er zaten gewoon van die brandwonden op mijn hoofd", vervolgt De Jager, die voor nu "even op de blaren moet zitten".

De dj noemde het een "beetje naïef". "Ik dacht: ik kleur het even en dan gaat het er weer uit. Maar dit is wel gedoe, joh." Voorlopig zweert hij weddenschappen even af. "En al helemaal wat betreft kapsel. Dat is even leuk geweest."