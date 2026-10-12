Acteur RJ Mitte, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media maandag. Vertegenwoordigers van de acteur hebben nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Volgens TMZ gaat het om zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd.

Mitte speelde in de serie Walter 'Flynn' White Jr., de zoon van hoofdpersonage Walter White, die wordt gespeeld door Bryan Cranston. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis die onder meer invloed heeft op de motoriek. De acteur zette zich tijdens zijn carrière in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.

Ook was Mitte te zien in de films The Recall en The Oak Room. De acteur verloofde zich vorig jaar met zijn vriendin Kennedy Suarez.