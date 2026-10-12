COVENTRY (ANP) - Sven Botman heeft met een doelpunt niet kunnen voorkomen dat Newcastle United de uitwedstrijd tegen Coventry City ruim verloor. De Nederlandse verdediger ging met 4-1 onderuit met zijn ploeg.

Sidiki Cherif was de grote man bij Coventry City. De aanvaller kreeg een strafschop die zijn ploeggenoot Jack Rudoni benutte (1-0). Hij tekende ook voor het tweede doelpunt voor de thuisploeg.

Botman maakte de wedstrijd in de zeventigste minuut met een schot van afstand even spannend. Maar Ellis Simms tekende in de 81e minuut voor het derde doelpunt van Coventry City. Stephen Mfuni bepaalde in de 87e minuut de eindstand (4-1).

Van Ewijk

Milan van Ewijk had een basisplaats bij Coventry City. Botman verscheen aan de aftrap voor Newcastle United, waar Sean Steur op de bank bleef.

Newcastle United heeft 8 punten na zes competitiewedstrijden. Coventry City heeft 2 punten minder.