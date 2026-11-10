Brenda Song voelde zich als kindactrice bij Disney "onderbetaald en overwerkt". De actrice was te gast bij de podcast van oud-tegenspeler Dylan Sprouse om onder meer te praten over hun tijd in de serie The Suite Life of Zack & Cody en de spin-off The Suite Life on Deck.

Song zei dat het terugkijkend op haar tijd bij de Disney Channel-serie voelde alsof "wij hen betaalden". "Ik heb een fijne tijd gehad. Het enige lastige was dat ik het gevoel had dat we onderbetaald en overwerkt waren. Maar Disney heeft ons wel een platform gegeven om hier nu te zitten, dus het is moeilijk om over bepaalde dingen te klagen." Sprouse suggereerde dat de acteurs bij een andere televisiezender met zo'n succesvol programma veel meer geld hadden verdiend. The Hollywood Reporter heeft contact opgenomen met Disney voor een reactie, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.

Dylan Sprouse speelde samen met zijn tweelingbroer Cole Sprouse de hoofdrollen in de Disney-serie Suite Life als de tweeling Cody en Zack Martin. De twee woonden in het Tipton Hotel. Song speelde vanaf haar 16e de rol van London Tipton, de dochter van de hoteleigenaar.